В США объяснили, за счет чего бомбардировщик Ту-160 станет главной силой ВКС РФ

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" обладает большим потенциалом для модернизации и оснащения мощным ракетным вооружением, пишет издание NI.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" обладает большим потенциалом для модернизации и оснащения мощным ракетным вооружением, пишет издание NI.

Перевод публикации американских военных экспертов представлен ФАН. Авторы The National Interest обращают внимание на участие в московском параде Победы бомбардировщика Ту-160, которого будет сопровождать четверка новейших истребителей Су-35С. При этом сам "Белый лебедь" не является современной разработкой, его выпускали еще в советскую эпоху, напоминают обозреватели NI.

По их мнению, участие Ту-160 в московском авиационном параде может быть связано с демонстрацией новой ударной мощи этого бомбардировщика. В прошлом году на параде Победы была впервые показана ядерная баллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" воздушного базирования, ею оснащены российские тяжелые истребители МиГ-31. По данным аналитиков The National Interest, эту ракету могут принять на вооружение и бомбардировщики Ту-160, конструкция самолетов вполне позволяет осуществить подобную модернизацию.

В таком случае "Белые лебеди" станут главной ударной силой ВКС РФ, предупреждают американские обозреватели.