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9:39   8 Мая 2021
Политика

Власти Крыма ответили на призыв Госдепа США "отдать" полуостров Киеву

Власти Крыма ответили на призыв Госдепа США "отдать" полуостров Киеву

Крым "плоть от плоти российский", призыв США передать контроль над ним Украине является оскорбительным, сказал вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Вашингтон опубликовал предложение "отдать" Крым под контроль Киева на странице американского посольства в Facebook. В беседе с журналистом РИА Новости Мурадов подчеркнул, что данное заявление наносит оскорбление жителям полуострова, которые самостоятельно приняли решение о воссоединении с Россией.

Крым стал частью РФ по результатам референдума в 2014 году. За объединение полуострова с Россией проголосовали 96,77% избирателей и 95,6% населения Севастополя.

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#россия #крым #вашингтон #севастополь

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