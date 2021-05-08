9:39 8 Мая 2021Политика
Власти Крыма ответили на призыв Госдепа США "отдать" полуостров Киеву
Крым "плоть от плоти российский", призыв США передать контроль над ним Украине является оскорбительным, сказал вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
Крым "плоть от плоти российский", призыв США передать контроль над ним Украине является оскорбительным, сказал вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
Вашингтон опубликовал предложение "отдать" Крым под контроль Киева на странице американского посольства в Facebook. В беседе с журналистом РИА Новости Мурадов подчеркнул, что данное заявление наносит оскорбление жителям полуострова, которые самостоятельно приняли решение о воссоединении с Россией.
Крым стал частью РФ по результатам референдума в 2014 году. За объединение полуострова с Россией проголосовали 96,77% избирателей и 95,6% населения Севастополя.