Ставки по кредитам могут вырасти этим летом

Банки в России повышают ставки по всем видам кредитов, включая ипотеку. Это следствие действий Центробанка РФ, который дважды повысил ставку в этом году с 4,25% до 5% годовых.

Банки в России повышают ставки по всем видам кредитов, включая ипотеку. Это следствие действий Центробанка РФ, который дважды повысил ставку в этом году с 4,25% до 5% годовых.

Более заметно могут вырасти ставки по потребительским кредитам, нежели ставки по ипотеке. Такое мнение в беседе с "Российской газетой" выразила старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

В первую очередь, необеспеченные потребкредиты более рискованны для банков, отметила она. Во-вторых, по словам Ульяновой, ставки по ним в принципе значительно выше, что оставляет кредитным организациям возможность для маневра.

При этом резкого роста ожидать не стоит, отметил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. Банкам важно поддерживать спрос на займы в условиях изменения рыночной конъюнктуры и сокращения реальных доходов населения.