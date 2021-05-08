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9:21   8 Мая 2021
Экономика

Ставки по кредитам могут вырасти этим летом

Ставки по кредитам могут вырасти этим летом

Банки в России повышают ставки по всем видам кредитов, включая ипотеку. Это следствие действий Центробанка РФ, который дважды повысил ставку в этом году с 4,25% до 5% годовых.

Более заметно могут вырасти ставки по потребительским кредитам, нежели ставки по ипотеке. Такое мнение в беседе с "Российской газетой" выразила старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

В первую очередь, необеспеченные потребкредиты более рискованны для банков, отметила она. Во-вторых, по словам Ульяновой, ставки по ним в принципе значительно выше, что оставляет кредитным организациям возможность для маневра.

При этом резкого роста ожидать не стоит, отметил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. Банкам важно поддерживать спрос на займы в условиях изменения рыночной конъюнктуры и сокращения реальных доходов населения.

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