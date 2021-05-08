Доктор Мясников раскрыл встречающийся только у мужчин признак рака

Тема железодефицитной анемии волнует и вызывает множество вопросов у мужчин, поскольку может оказаться признаком рака, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Тема железодефицитной анемии волнует и вызывает множество вопросов у мужчин, поскольку может оказаться признаком рака, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, распространенное заболевание крови ЖДА характерно только для мужской части населения, поскольку у женщин, низкий гемоглобин не может объясняться естественными кровопотерями.

"У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо", — уточнил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Медик рекомендовал в указанном случае незамедлительно обращаться в поликлинику, поскольку кровь может появиться у мужчин только из желудочно-кишечного тракта. Не пропустить язву, рак или полип, помогут диагностические методы гастроскопии и колоноскопии.