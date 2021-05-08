Американский общепит лишился сотрудников из-за щедрого пособия по безработице

Сотрудники американских закусочных не захотели возвращаться на работу после локдауна из-за щедрого пособия по безработице, назначенного на время пандемии COVID-19.

Сотрудники американских закусочных не захотели возвращаться на работу после локдауна из-за щедрого пособия по безработице, назначенного на время пандемии COVID-19.

Некоторые заведения общепита уже закрылись из-за провалившихся попыток найти сотрудников на замену тем, кто решил, что больше не желает работать, сообщает NYP.

"Если бы я работал непосильно и зарабатывал 600 долларов в неделю или же зарабатывал 600 долларов, не напрягаясь, выбор был бы очевиден", — отметил Филипп Масуд, генеральный директор ливанской закусочной Ilili на Манхэттене.

Пособие составляет от 600 до 805 долларов. Такая щедрая поддержка со стороны государства обернулась неожиданно неприятными последствиями: план стимулирования полностью провалился на фоне программы по безработице, заключил Масуд.