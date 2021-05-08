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8:52   8 Мая 2021
Политика

Японцы испугались союза России и Китая в случае реальной войны

Японцы испугались союза России и Китая в случае реальной войны

Главы МИД G7 в ходе встречи в Лондоне большое количество времени уделили обсуждению России и Китая. Они считают страны одной из "самых больших мировых угроз".

Читатели японского портала Yahoo News Japan поделились своим мнением о союзе России и Китая. Некоторые пользователи уверены, что такое объединение сил может негативно отразиться на Токио, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе разразится вооруженный конфликт.

По мнению комментаторов, страну ждет опасное и тяжелое положение, так как она находится между Россией и Китаем. Многие читатели портала призывают наладить отношения с Россией и ближайшими странами.

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#россия #япония #китай

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