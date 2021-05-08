Европейские союзники попросили США отсрочить вывод войск из Афганистана

Союзники попросили отсрочить вывод войск США из Афганистана, чтобы успеть увести своих военных, сообщает со ссылкой на представителей Белого дома The Wall Street Journal.

Союзники попросили отсрочить вывод войск США из Афганистана, чтобы успеть увести своих военных, сообщает со ссылкой на представителей Белого дома The Wall Street Journal.

Вашингтон планировал вернуть домой основную часть военнослужащих к 4 июля, когда в США празднуют День независимости. Но замедлить темпы вывода войск американскую сторону попросили несколько союзников, включая Германию. Немецким дипломатам требуется время для решения связанных с возвращением своего контингента логистических задач.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен вернуть из Афганистана американских военных до 11 сентября 2021 года.