Встречу глав стран Содружества перенесли из-за пандемии

Встречу премьер-министров, которые представляют страны Содружества наций перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Встречу премьер-министров, которые представляют страны Содружества наций перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Переговоры должны были пройти в столице Руанды. Новая дата пока не определена, сообщил в субботу, 8 мая, секретариат Содружества.

"Изучив все имеющиеся доказательства и взвесив риски, в том числе с помощью Всемирной организации здравоохранения и их инструмента оценки риска, а также после тесных консультаций между Секретариатом Содружества и государствами-членами было принято решение отложить встречу в Кигали", — сообщается в заявлении.

Президент Руанды Поль Кагаме добавил, что решение о переносе встречи организации на неопределенный срок далось нелегко, но приоритет отдается здоровью и благополучию граждан стран Содружества.