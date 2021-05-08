Крымский депутат призвал США вернуть России Аляску

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американские власти вернуть России Аляску.

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американские власти вернуть России Аляску.

Так чиновник прокомментировал соответствующую публикацию Госдепартамента США в Facebook. Там говорилось, что Вашингтон требует "вернуть Крым". Гемпель отметил, что США продолжают распространять бессмысленные и исторически безграмотные заявления.

Также депутат добавил, что если Вашингтон хочет "исторической или территориальной справедливости", то ему необходимо подать пример миру и вернуть России ее исторические владения — Аляску. Крымский депутат сообщил, что заявление Госдепа необходимо рассматривать как вмешательство во внутренние дела России и посягательство на ее территориальную целостность.