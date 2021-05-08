Журналист NI назвал подлодку "Антей" охотником за авианосцами ВМС США

Специалист в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин оценил эффективность российских подводных лодок проекта 949А "Антей" против американских авианосцев.

Специалист в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин оценил эффективность российских подводных лодок проекта 949А "Антей" против американских авианосцев.

Первая подлодка проекта 949А "Антей" была принята на вооружение ВМФ СССР в 1986 году. Всего было построено одиннадцать подводных кораблей этой серии, восемь из которых в настоящее время несут службу в составе ВМФ России.

"Антей" стал вершиной развития узкоспециализированных подводных крейсеров – "убийц" авианосцев. Подлодка предназначена для запуска противокорабельных крылатых ракет "Гранит" с расстояния в сотни миль, пишет The National Interest. Эти снаряды способны развивать скорость до 2,5 Маха и могут быть оснащены ядерными боеголовками мощностью в 500 килотонн.

Автор материала напомнил, что подлодки не обладают передовыми скрытыми технологиями. Для этого используют субмарины с противолодочными ракетами РПК-2 "Вьюга" и сверхбольшими ракетами РПК-6 "Водопад".