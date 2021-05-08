Ипотека оказалась самым популярным банковским продуктом у молодежи

Россияне до 35 лет все чаще задумываются о приобретении собственного жилья в рамках госпрограммы или льготной ипотеки.

Россияне до 35 лет все чаще задумываются о приобретении собственного жилья в рамках госпрограммы или льготной ипотеки.

Такие данные приводит Россельхозбанк. Специалисты в первом квартале текущего года провели исследование и выяснили. Что из числа ипотечных заемщиков доля людей в возрасте от 18 до 35 лет составила 42%. Однако среди владельцев кредитных карт доля молодых людей лишь 28%.

Отмечается, что почти никто из них не берет потребительский кредит. Лишь каждый десятый россиянин до 35-ти состоит в числе этих людей. В это же время российская молодежь почти не делает накоплений. Но речь идет о хранении денег в банке. Лишь 4% из общего числа владельцев вкладов составляет молодежь.