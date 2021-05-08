Псаки заявила об ответной реакции Вашингтона на "неприемлемые действия" Москвы

Вашингтон заинтересован в стабильных отношениях с Москвой, но продолжит отвечать на действия, которые посчитает "неприемлемыми".

Вашингтон заинтересован в стабильных отношениях с Москвой, но продолжит отвечать на действия, которые посчитает "неприемлемыми".

Соединенные Штаты хотят предсказуемых отношений с Россией, но не перестанут реагировать на ее "неприемлемые" действия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения — в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России дает для них основания", — сказала Псаки.

Вашингтон в середине апреля ввел очередные ограничения в отношении России и объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва в ответ заявила о прекращении работы американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам.