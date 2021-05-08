Экономисты рассказали, как перестать тратить много денег

Многие люди знают, что полезно откладывать деньги и грамотно распоряжаться своим бюджетом, но мало у кого это получается. Четыре совета экономистов позволят начать это делать.

Многие люди знают, что полезно откладывать деньги и грамотно распоряжаться своим бюджетом, но мало у кого это получается. Четыре совета экономистов позволят начать это делать.

Согласно исследованию экономиста де ла Роса в 2017 году, люди, получающие деньги на неделю, лучше планируют свой бюджет, чем те, кто получает зарплату раз в месяц. Разделение дохода на недели позволит легче анализировать траты. Специалисты также советуют сокращать траты на питание вне дома, так как небольшие, но регулярные траты в конце месяца превращаются в крупную сумму, которую можно потратить на что-то полезное. Об этом информирует "Лайфхакер".

Экономисты рекомендуют ввести в привычку откладывание денег на будущее уже сегодня. Исследователи выяснили, что люди часто принимают важные решения в "переломные" моменты. например, с начала года, с понедельника, после дня рождения, или при выходе на пенсию. Финансовые цели также можно ставить в этот момент, чтобы мотивация их достичь была сильнее.