Россияне назвали чудом наполнение Северо-Крымского канала водой
Люди из различных регионы России и границы выразили свою восторг в связи начала использования Северо-Крымского канала.
Блогер Игорь Корсаков на своем Youtube-канале опубликовал процесс подпитки канала, который он снял с квадрокоптера. В ролике видно, как канал заполняется водой благодаря речному массиву Биюк-Карасу в селе Новоивановка.
Люди считают, что произошло настоящее чудо, ведь воды в канале не было несколько лет. В комментариях отметились небезразличные к произошедшему люди. Свой восторг выражали люди из разных регионов и даже из-за рубежа. Об этом сообщает "Инфореактор".
"Не только крымчан поздравляю , спасибо всем жителям России, и властям, что пытаются выровнять ситуацию";
"Башкирия радуется вместе с вами. С праздником всех крымчан";
"Поздравляю крымчан! Гидротехнические сооружения это инвестиции в будущее, на многие поколения", — пишут пользователи.
"Перетопление" водой Северо-Крымского канала многие назвали чудом. Люди заметили, что после пуска канал стам сам очищать воду.