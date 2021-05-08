Россияне назвали чудом наполнение Северо-Крымского канала водой

Люди из различных регионы России и границы выразили свою восторг в связи начала использования Северо-Крымского канала.

Люди из различных регионы России и границы выразили свою восторг в связи начала использования Северо-Крымского канала.

Блогер Игорь Корсаков на своем Youtube-канале опубликовал процесс подпитки канала, который он снял с квадрокоптера. В ролике видно, как канал заполняется водой благодаря речному массиву Биюк-Карасу в селе Новоивановка.

Люди считают, что произошло настоящее чудо, ведь воды в канале не было несколько лет. В комментариях отметились небезразличные к произошедшему люди. Свой восторг выражали люди из разных регионов и даже из-за рубежа. Об этом сообщает "Инфореактор".

"Не только крымчан поздравляю , спасибо всем жителям России, и властям, что пытаются выровнять ситуацию"; "Башкирия радуется вместе с вами. С праздником всех крымчан"; "Поздравляю крымчан! Гидротехнические сооружения это инвестиции в будущее, на многие поколения", — пишут пользователи.

"Перетопление" водой Северо-Крымского канала многие назвали чудом. Люди заметили, что после пуска канал стам сам очищать воду.