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6:35   8 Мая 2021
Происшествия

Военный мемориал в Туапсе разрушили вандалы

Военный мемориал в Туапсе разрушили вандалы

Незадолго до Дня Победы вандалы из Туапсе разрушили военный мемориал (Комсомольской стойкости), который находился на горе Семашко.

Вандалы разбили памятные таблички. Полиция уже зарегистрировала материал и начала проверку. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года", — сообщил СК России по региону.

Мемориал был установлен в дань памяти об оборонительной Туапсинской операции, которая была проведена в 1942 году. Она была одной из важнейших в борьбе за Кавказ в период Великой Отечественной войны.

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#вандализм #вандалы #мемориал #туапсе

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