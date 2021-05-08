Военный мемориал в Туапсе разрушили вандалы

Незадолго до Дня Победы вандалы из Туапсе разрушили военный мемориал (Комсомольской стойкости), который находился на горе Семашко.

Незадолго до Дня Победы вандалы из Туапсе разрушили военный мемориал (Комсомольской стойкости), который находился на горе Семашко.

Вандалы разбили памятные таблички. Полиция уже зарегистрировала материал и начала проверку. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года", — сообщил СК России по региону.

Мемориал был установлен в дань памяти об оборонительной Туапсинской операции, которая была проведена в 1942 году. Она была одной из важнейших в борьбе за Кавказ в период Великой Отечественной войны.