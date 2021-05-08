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5:53   8 Мая 2021
Происшествия

Власти Мексики сообщили об увеличении числа погибших при обрушения метромоста

Власти Мексики сообщили об увеличении числа погибших при обрушения метромоста

Число жертв обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 26 человек. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

В результате происшествия погибли 26 человек, 34 человека с различными травмами остаются в больницах, 52 были выписаны. Ранее сообщалось о 25 погибших. по информации издания Formula, в одной из больниц Мехико от полученных травм скончалась 52-летняя женщина.

Обрушение метромоста произошло вечером 3 мая около станции "Оливос" на юге мексиканской столицы. Два пассажирских вагона сорвались с высоты около 10 метров. Власти страны объявили траур на три дня в связи с катастрофой. Причиной трагедии назвали дефект в конструкции.

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