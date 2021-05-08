Аналитик рассказал о динамике рубля в разные месяцы

Самыми благоприятными месяцами как для рубля, так и для инвесторов являются январь, апрель и май.

Самыми благоприятными месяцами как для рубля, так и для инвесторов являются январь, апрель и май.

Главный фактор, поддерживающий рубль, — налоговый период. Это когда российские экспортеры продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам. Каждый месяц с 20 по 27 число стартуют продажи валюты. Они помогают сдержать или укрепить российский рубль. Об этом рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов агентству "Прайм".

"У рубля не наблюдается сезонности по годам или месяцам. Как показывает новейшая российская история, рубль падает в любую погоду, может снижаться и летом, и осенью, и зимой, и весной. Динамика рубля может зависеть от платежей по внешнему долгу", — сказал Богданов.

Если платежи высокие, то нужно смотреть на сайте Банка России. Самыми стрессовыми для российской валюты считаются август и сентябрь. В эти периоды были зафиксированы кризисы 1998, 2008, 2014 и 2015 годов.

Курс рубля может зависеть от уровня рисков на мировых рынках. Нерезиденты начинают избавляться от российской валюты при высоких рисках. При низких рисках рубль и активы покупаются.