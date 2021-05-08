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5:05   8 Мая 2021
Общество

Названа причина смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева

Названа причина смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева

Причиной смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева стала двусторонняя пневмония. Об этом рассказал его сын Александр.

Политик с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице. Отмечается, что недавно его перевели в реанимацию. Сын Лигачева рассказал, что навещал отца в четверг, когда бывший секретарь ЦК КПСС был под капельницей и пытался что-то сказать. По его словам, смерть отца не связана с COVID-19, так как у Лигачева обострились старые проблемы с легкими. Об этом информирует "Комсомольская правда".

Лигачев ушел из жизни в возрасте 100 лет в пятницу 7 мая. Свои соболезнования в связи с уходом экс-секретаря ЦК КПСС выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик назвал Лигачева смелым и принципиальным человеком.

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#пневмония #кпсс #лигачев

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