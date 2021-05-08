Левая партия Германии напомнила о важности Дня освобождения от фашизма

Председатель Левой партии Германии Сюзанна Хеннинг-Велльсов предложила сделать День освобождения от фашизма официальным праздником в ФРГ.

Председатель Левой партии Германии Сюзанна Хеннинг-Велльсов предложила сделать День освобождения от фашизма официальным праздником в ФРГ.

День Победы в Германии отмечать не принято — она не побеждала во Второй мировой войне, но была освобождена от фашизма. Именно 8 мая немецкие вооруженные силы подписали капитуляцию.

День освобождения от фашизма отмечают в Германии уже много лет. Однако он до сих пор не является праздником на государственном уровне — лишь в прошлом году его признали выходным днем.

"Безоговорочная капитуляция вермахта нацистской Германии означала освобождение народа Германии и оккупированных территорий от ужасного нацистского господства", — заявила политик.

Возможность выступать за равноправие, терпимость и прочие ценности появилась именно 8 мая 1945 года, по ее мнению. По этой причине Левая партия выступает за то, чтобы сделать День освобождения общенациональным праздником.