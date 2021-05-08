Финансист предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Специалист по инвестициям и банковскому сектору Сергей Григорян рассказал, как россияне могут потерять свои деньги на счетах в надежных банках.

Специалист по инвестициям и банковскому сектору Сергей Григорян рассказал, как россияне могут потерять свои деньги на счетах в надежных банках.

Эксперт в беседе с "Праймом" заявил, что традиционные вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Если что-то случится даже с надежным банком, больше этой суммы не выплатят. Это также касается разных счетов.

Страховому возмещению иногда подлежат суммы до 10 миллионов рублей. Это касается наследства, некоторых выплат и пособий, продажи недвижимости.

Однако существуют и ограничения. Григорян отметил, что в случае с инвестициями ни один из банков не застрахован от обвала рынков. При этом деньги, хранящиеся на брокерских счетах, страхуются.