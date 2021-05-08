Премьер Италии заявил, что "Европа уже не та" из-за социального неравенства

Социальное неравенство продолжает расти в ЕС, даже до пандемии общество и рынки труда находились в раздробленном состоянии. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Социальное неравенство продолжает расти в ЕС, даже до пандемии общество и рынки труда находились в раздробленном состоянии. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Европейской мечтой являлась возможность сделать так, чтобы никто не оставался позади. До пандемии ощущалось неравенство среди поколений, полов и европейских регионов. Италия не та, какой должна быть, как и Европа. Итальянский министр раскритиковал европейских политиков во время круглого стола на тему трудоустройства.

Политик отметил, что в регионе существует проблема "двойных рынков", ставящая под угрозу положение незащищенных слоев общества, в частности, женщин и молодых людей. По его словам, социальные проблемы не дают Европе развиваться. Об этом информирует агентство ANSA.