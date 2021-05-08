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2:37   8 Мая 2021
Политика

Слава КПСС сообщил о выдвижении в Госдуму

Слава КПСС сообщил о выдвижении в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил о выдвижении его кандидатуры в Государственную думу России.

Рэпер сказал о выдвижении в Госдуму РФ во время прямой трансляции на личном канале в YouTube.

"Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии "Зеленая альтернатива", они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом", — сказал рэпер.

Ранее партийный список согласился пополнить известный художник Вася Ложкин. "Зеленые" также хотят выдвинуть в Государственную думу России стилиста Сергея Зверева.

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