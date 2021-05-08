WAFA: сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией

Порядка 200 палестинцев пострадали из-за столкновения с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщает информационное агентство WAFA.

Порядка 200 палестинцев пострадали из-за столкновения с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщает информационное агентство WAFA.

Основные стычки пришлись на территорию возле мечети Аль-Акса. Полиция применила резиновые пули против прихожан, а также светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сотни силовиков штурмовали дворы мечети и заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.

Столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме. Десятки палестинцев задержаны, некоторым понадобилась госпитализация. Израильская полиция также не дает работать журналистам на месте событий, два корреспондента палестинских изданий получили травмы.