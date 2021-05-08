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1:45   8 Мая 2021
Общество

"Смелый и принципиальный": Зюганов простился с Егором Лигачевым

"Смелый и принципиальный": Зюганов простился с Егором Лигачевым

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на смерть бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.

Лигачев скончался в возрасте 100 лет. Об этом стало известно в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", — отметил Зюганов в своем Telegram.

Лидер коммунистов подчеркнул, что скончавшийся экс-секретарь ЦК КПСС до последнего находился в рядах партии. Он вносил неоценимый вклад в работу и восстановление КПРФ, заключил Зюганов.

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