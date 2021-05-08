"Смелый и принципиальный": Зюганов простился с Егором Лигачевым

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на смерть бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на смерть бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.

Лигачев скончался в возрасте 100 лет. Об этом стало известно в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", — отметил Зюганов в своем Telegram.

Лидер коммунистов подчеркнул, что скончавшийся экс-секретарь ЦК КПСС до последнего находился в рядах партии. Он вносил неоценимый вклад в работу и восстановление КПРФ, заключил Зюганов.