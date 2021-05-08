Пушков усомнился, что США признали противоправность своих действий

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о политике США.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о политике США.

Блинкен недавно сообщил, что политика Соединенных Штатов "подрывала мировой порядок". Пушков усомнился, что таким образом страна признала свои ошибки.

"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", — отметил сенатор в Telegram.

Эти слова несут только одну цель — бросить "камень в огород" администрации Дональда Трампа. Слова Блинкена наоборот говорят о том, что США собираются придерживаться выбранного ранее политического курса, уверен политик.