Вывоз мусора для ветеранов ВОВ сделали бесплатным в регионах России

Региональные операторы по обращению с ТКО присоединяются к кампании, в рамках которой ветераны ВОВ освобождаются от уплаты за вывоз мусора.

Региональные операторы по обращению с ТКО присоединяются к кампании, в рамках которой ветераны ВОВ освобождаются от уплаты за вывоз мусора.

Акция стартовала благодаря Гражданскому активу при Российском экологическом операторе, первым поддержал инициативу регоператор ООО "ЭкоЮг", который отменил платные услуги по вывозу отходов в Новороссийске и Геленджике, сообщает сайт 360tv.ru.

"Это важно как для поддержки этих категорий граждан, так и для патриотического воспитания молодого поколения", — пояснил соорганизатор Гражданского актива при РЭО Тимур Татьянченко.

Позднее к кампании примкнули и другие представители сферы: регоператор Кемеровской области "Чистый Город Кемерово", регоператор из Новосибирска ООО "Экология — Новосибирск" и другие.