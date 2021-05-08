Врачи назвали признаки хорошего мяса для шашлыка

Сотрудники Роспотребнадзора в майские праздники россиянам, что необходимо тщательно выбирать мясо для шашлыка. Специалисты рассказали о ключевых признаках хорошего продукта.

Сотрудники Роспотребнадзора в майские праздники россиянам, что необходимо тщательно выбирать мясо для шашлыка. Специалисты рассказали о ключевых признаках хорошего продукта.

Если мясо для шашлыка будет плохого качества, то это может привести к заражению инфекциями и появлении паразитов в организме. Продукт стоит приобретать только в магазинах или на рынках, где производится контроль за качеством продукции. Об этом "ПолитЭксперту" сообщила врач общей практики Лариса Алексеева.

Мясо в первую очередь должно быть упругим. Цвет должен быть от светло-красного до темно-бордового, без лишних пятен, влажным, гладким и с легким молочным ароматом. Сало не должно быть ярко желтого или бурого цвета. Это может говорить о заболевании животного.