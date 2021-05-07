Власти ФРГ приняли новые правила вакцинации

Глава минздрава Йенс Шпан сообщил, что Германия перестанет рекомендовать применение препарата от коронавируса AstraZeneca для людей старше 60 лет.

Глава минздрава Йенс Шпан сообщил, что Германия перестанет рекомендовать применение препарата от коронавируса AstraZeneca для людей старше 60 лет.

Теперь решение об использовании вакцины AstraZeneca будут приняты врачом и пациентом только после проведения консультации. За медиком будет закреплено право выбирать, "кто и когда будет привит", и обсуждать с пациентом препарат, который больше всех ему подходит.

"После пояснения врача и индивидуального решения возможно проведение вакцинации", — сообщил врач во время пресс-конференции.

Глава минздрава утверждает, что эти изменения позволят быстрее проводить вакцинацию населения. Ранее немецкие врачи рекомендовали вакцинироваться AstraZeneca только людям старше 60 лет.