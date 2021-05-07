Песков заявил об изучении возможностей проведения встречи Путина и Байдена

Власти России продолжают анализировать возможности относительно проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Власти России продолжают анализировать возможности относительно проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Отвечая на вопрос журналистов о том, согласилась ли официально российская сторона на участие в саммите лидеров стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжается анализ ситуации. Об этом информирует ТАСС.

Вероятная встреча Владимира Путина и Джо Байдена помогла бы разрядить напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что организация саммита, сроки и место его проведения пока не согласованы.