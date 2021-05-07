УЕФА озвучила наказание для покинувших Суперлигу клубов

Каждый из девяти клубов, которые вышли из состава Суперлиги, обязан пожертвовать 15 миллионов евро в качестве "жеста доброй воли". Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Каждый из девяти клубов, которые вышли из состава Суперлиги, обязан пожертвовать 15 миллионов евро в качестве "жеста доброй воли". Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

По плану воссоединения, денежные средства с пожертвований команд будут потрачены "на благо детей, молодежи и массового футбола по всей Европе". Кроме того, с команд будет удержано по 5% от доходов, которые должны им достаться от клубных первенств УЕФА в рамках одного сезона.

На такие условия согласились девять из 12 клубов, которые ранее были участниками Суперлиги. Среди них "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Интер" и "Милан". Также они "подписались" на наложение штрафа в размере 100 миллионов долларов в случае повторного участия в схожих несанкционированных состязаниях в будущем.