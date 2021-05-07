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23:17   7 Мая 2021
Спорт

УЕФА озвучила наказание для покинувших Суперлигу клубов

УЕФА озвучила наказание для покинувших Суперлигу клубов

Каждый из девяти клубов, которые вышли из состава Суперлиги, обязан пожертвовать 15 миллионов евро в качестве "жеста доброй воли". Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

По плану воссоединения, денежные средства с пожертвований команд будут потрачены "на благо детей, молодежи и массового футбола по всей Европе". Кроме того, с команд будет удержано по 5% от доходов, которые должны им достаться от клубных первенств УЕФА в рамках одного сезона.

На такие условия согласились девять из 12 клубов, которые ранее были участниками Суперлиги. Среди них "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Интер" и "Милан". Также они "подписались" на наложение штрафа в размере 100 миллионов долларов в случае повторного участия в схожих несанкционированных состязаниях в будущем.

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#футбол #уефа #Суперлига

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