Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер на 101-м году жизни

Экс-секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Егор Лигачев умер в Москве в 100 лет.

Экс-секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Егор Лигачев умер в Москве в 100 лет.

Лигачев является почетным гражданином Томской области. О его смерти сообщил ТАСС глава департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Бывший секретарь ЦК КПСС умер вечером в пятницу, 7 мая. О времени и месте прощания с Лигачевым будет сообщено дополнительно.

Егор Лигачев — советский государственный и политический деятель, секретарь ЦК КПСС в 1983–1990 годах, член Политбюро ЦК КПСС. В 1980-е годы был одним из инициаторов перестройки, но позже выступал с критикой методов ее проведения.