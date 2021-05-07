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21:59   7 Мая 2021
Происшествия

Четыре человека пострадали при обрушении моста в Оренбургской области

Четыре человека пострадали при обрушении моста в Оренбургской области

Обрушился пролет моста во время ремонтных работ в Октябрьском районе. Пострадавшие доставлены в больницу, передает сайт ГУ МЧС по Оренбургской области.

Поступило сообщение в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Оренбургской области об обрушении одного пролета моста при разборке конструкции. Происшествие произошло в пятницу, 7 мая. Рухнувший мост проходит через реку Салмыш в Октябрьском районе вблизи поселка 1-е Имангулово.

Согласно информации минздрава области, четверо человек пострадали, один отказался от помощи врачей, двоих госпитализировали в местную поликлинику. На месте работали девять человек и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области.

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#мчс #мост #оренбург

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