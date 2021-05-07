Блинкен раскритиковал Зеленского за увольнение главы "Нафтогаза"

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза" раскритиковал во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен.

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза" раскритиковал во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен.

В США не принципиальна личность Коболева, а важен сам принцип согласования решений с контролируемым Западом Набсоветом. Зеленский принял решение об увольнении без обсуждения с западными коллегами. Об этом информирует издание "Страна.ua" со ссылкой на дипломатические источники.

Представители администрации Байдена и власти Украины так и не нашли решение, которое могло бы устроить обе стороны. По информации источника, подобные разногласия могут привести к тому, что Зеленского "уберут" с поста президента. Также Зеленский может не получить кредита от МВФ, если не пойдет навстречу США по вопросам "Нафтогаза" и судебной реформы.