Названы несладкие продукты, которые опасны для диабетиков

Китайские эксперты рассказали о продуктах, которые наносят вред здоровью и фигуре даже при правильном рационе питания.

Китайские эксперты рассказали о продуктах, которые наносят вред здоровью и фигуре даже при правильном рационе питания.

Особое внимание подбору продуктов при составлении меню необходимо уделять диабетикам, сообщает китайское издание Sohu. Первым пунктом в списке вредных продуктов отметили изделия из муки и риса. Специалисты особенно выделили маньтоу — паровые булочки. Это блюдо входит в рацион многих жителей Азии.

Также в издании предупредили о вреде кукурузы, тыквы, таро и батата. Эксперты отмечают, что эти продукты несладкие на вкус, но содержание сахара в них может нанести вред здоровью.

Диабетиков попросили отказаться от быстрорастворимых напитков и продуктов. В этот список включили каши быстрого приготовления, сублимированную лапшу и быстрорастворимый кофе. В процессе производства в них добавляют ароматизаторы и декстрины, которые приводят к скачку уровня сахара в крови.

Специалисты отметили соусы, в составе которых много сахарозы, и несладкие закуски, содержащие большое количество крахмала, их употребление приводит к гипергликемии.