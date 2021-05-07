Более 70 пациентов умерли в Швейцарии после прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса привела как минимум к 76 летальным исходам в Швейцарии.

Вакцинация от коронавируса привела как минимум к 76 летальным исходам в Швейцарии.

В отчете агентства по терапевтической продукции Swissmedic упоминается о 1953 сообщениях о предполагаемых побочных реакциях на препараты от COVID-19. Вскоре после введенной прививки скончались 76 человек.

Средний возраст погибших составлял 82 года. Большинство имели серьезные заболевания, которые обострились и привели к смерти.

По словам экспертов, нет доказательств того, что использование вакцин компании Moderna и консорциума BioNTech-Pfizer связано с повышенным уровнем смертности. Эти препараты применяют в Швейцарии.