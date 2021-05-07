США оценили возможность ввода новых санкций против России

Вашингтон не планирует прибегать к новым ограничениям в отношении Кремля, заявили в Белом доме.

Вашингтон не планирует прибегать к новым ограничениям в отношении Кремля, заявили в Белом доме.

При этом США оставляют за собой возможность передумать, если сочтут необходимым ввести новые санкции против России.

Стоит отметить, что отношения между Москвой и Вашингтоном существенно ухудшились после резкого высказывания президента США Джо Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине. В ответ на это Кремль отозвал своего посла для дальнейших консультаций.