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20:21   7 Мая 2021
Политика

США оценили возможность ввода новых санкций против России

США оценили возможность ввода новых санкций против России

Вашингтон не планирует прибегать к новым ограничениям в отношении Кремля, заявили в Белом доме.

При этом США оставляют за собой возможность передумать, если сочтут необходимым ввести новые санкции против России.

Стоит отметить, что отношения между Москвой и Вашингтоном существенно ухудшились после резкого высказывания президента США Джо Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине. В ответ на это Кремль отозвал своего посла для дальнейших консультаций.

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