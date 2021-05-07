Глава МВД Чехии уволил чиновника из-за высказываний о "Спутнике V"

Глава Пардубицкого края Мартин Нетолицкий исключен из наблюдательного совета "Чешской почты" по решению главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Глава Пардубицкого края Мартин Нетолицкий исключен из наблюдательного совета "Чешской почты" по решению главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Как пояснил Нетолицкий местным СМИ, он не знает причин увольнения. По его словам, об этом ему сообщили по телефону.

"Председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении", — говорит Нетолицкий.

Ранее Нетолицкий рассказал представителям СМИ, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной "Спутник V".

Сам глава МВД и вице-премьер этот факт отрицает и заявил о готовности судиться с авторами материалов, которые пишут о его "антигосударственных действиях". Ситуацией заинтересовались следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью, которые выясняют подробности инцидента.