Послы Румынии и Польши в Киеве посетят российско-украинскую границу

Дипломаты Польши Бартош Цихоцкий и Румынии Кристиана-Леона Цуркана отправятся с рабочим визитом на границу с Крымом.

Дипломаты Польши Бартош Цихоцкий и Румынии Кристиана-Леона Цуркана отправятся с рабочим визитом на границу с Крымом.

Такое заявление сделали в польском дипведомстве. Послы планируют отправиться на границу с Крымским полуостровом 11 мая. Они посетят пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка", а также встретятся с представителями крымских татар и вынужденными переселенцами.

"В Херсоне послы встретятся с губернатором Херсонской области Сергеем Козырем и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко​​​. В присутствии постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича послы также ознакомятся с ситуацией в пунктах пропуска на административной линии", — отметили в ведомстве.

Ранее границу с полуостровом посещал президент Украины Владимир Зеленский, который проводил совещание по вопросам безопасности в регионе.