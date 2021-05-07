Вирусолог Альтштейн признал успешными меры Роспотребнадзора в борьбе с COVID-19

Требование Роспотребнадзора о продлении масочного режима улучшит эпидемиологическую ситуацию в России, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Требование Роспотребнадзора о продлении масочного режима улучшит эпидемиологическую ситуацию в России, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Россиянам необходимо прислушиваться к требованиям Роспотребнадзора, чтобы быстрее одержать победу над пандемией. Таким взглядом на ситуацию поделился вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Именно Роспотребнадзор регулирует все методы борьбы с коронавирусом, и лучше прислушиваться к его рекомендациям, рассказал Альтштейн в интервью с Федеральным агентством новостей.

Эксперты сообщают о сохранении масочного режима в России в ближайшее время. Часть ограничений могут снять к лету. Меры Роспотребнадзора по борьбе с пандемией показали свою эффективность, отметил Альтштейн.