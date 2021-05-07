Марков: у обострения в Донбассе есть три причины

Украинская сторона приурочила усиление обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе в первую. очередь к приезду в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, но есть и другие причины.

Украинская сторона приурочила усиление обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе в первую. очередь к приезду в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, но есть и другие причины.

Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал политолог Сергей Марков который прокомментировал заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о серьезном обострении конфликта в Донбассе.

«Первая причина — они так встречают Блинкена. Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских», — заявил политолог по этому поводу.

Второй причиной для усиления обстрелов, по мнению Маркова, стала православная Пасха. За обострение ситуации в Донбассе отвечают поддерживающие киевский режим неонацистские подразделения, в которых служит достаточно большое число язычников и католиков.

«Греко-католическая конфессия превратилась в некий аналог (запрещенной в России террористической группировки – РЕД.) ИГ*, где развита политическая составляющая. Они как бы мстят, зная, что идет православная Пасха. Им нужно убить православных, закошмарить их», — объяснил эксперт.

А третьей причиной для обострения стал приближающийся праздник – День Победы, который, по словам Маркова, также вызывает у неонацистских подразделений острую ненависть.

В заключение политолог отметил, что добиться мирного урегулирования в Донбассе можно будет только после ликвидации марионеточной киевской хунты, которая всеми силами старается превратить Украину в антироссийскую страну.