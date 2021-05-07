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19:55   7 Мая 2021
Общество

Актер Владимир Качан умер от коронавирусной инфекции

Актер Владимир Качан умер от коронавирусной инфекции

Известный российский артист Владимир Качан скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Последние дни он провел в больнице в Коммунарке.

Чуть больше недели назад актер выступал на театральной сцене, но внезапно его состояние начало ухудшаться. Качан не мог дышать самостоятельно, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для родных и близких актера его смерть стала шоком — 18 мая он должен был отпраздновать 74-летие, а 20 мая собирался дать юбилейный концерт. Дата и место прощания с Владимиром Качаном станут известны позднее, информацию опубликуют на его официальных страницах.

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