Актер Владимир Качан умер от коронавирусной инфекции

Известный российский артист Владимир Качан скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Последние дни он провел в больнице в Коммунарке.

Известный российский артист Владимир Качан скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Последние дни он провел в больнице в Коммунарке.

Чуть больше недели назад актер выступал на театральной сцене, но внезапно его состояние начало ухудшаться. Качан не мог дышать самостоятельно, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для родных и близких актера его смерть стала шоком — 18 мая он должен был отпраздновать 74-летие, а 20 мая собирался дать юбилейный концерт. Дата и место прощания с Владимиром Качаном станут известны позднее, информацию опубликуют на его официальных страницах.