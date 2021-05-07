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19:49   7 Мая 2021
Политика

Байден оценил ситуацию по ядерной сделке с Ираном

Байден оценил ситуацию по ядерной сделке с Ираном

Президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с Ираном по ядерной программе, проходящие в Австрии.

По мнению американского лидера, исход диалога с Ираном пока неизвестен. Однако страна демонстрирует серьезный настрой. Также Байден отметил, что Тегеран готов к многосторонним консультациям по этому вопросу.

"Но насколько серьезны и что они готовы предпринять — это другая история. Однако мы все еще ведем переговоры", — подчеркнул Байден.

В Вене проходят переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который предполагает урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

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#сша #иран #байден

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