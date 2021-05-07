В Австралии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от острова Тасмания. Информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от острова Тасмания. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг подземных толчков залегал на глубине 23 км. Эпицентр землетрясения находился в 1296 км к югу от Хобарта — это главный город штата Тасмания с населением в 216 тыс. человек.

Информация об угрозе цунами или человеческих жертвах не поступала. Специалисты следят за развитием ситуации.