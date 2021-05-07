Украинские СМИ припомнили экс-солистке "Тату" признание об отсутствии патриотизма

Бывшей солистке российской группы "Тату" Юлии Волковой напомнили о признании 2014 года, которое может отразиться на ее политической карьере.

Бывшей солистке российской группы "Тату" Юлии Волковой напомнили о признании 2014 года, которое может отразиться на ее политической карьере.

На украинском телевидении недавно показали ролик семилетней давности, где Волкова заявила, что не является патриотом России.

"Я не патриот своей страны. Признаюсь честно: я очень люблю Америку", — говорит певица в кадре.

В соцсетях Волкову высмеяли и прокомментировали новость о том, что она собралась баллотироваться в Госдуму РФ. Пользователи заметили, что "только ее в политике и не хватало".

Позднее после интервью артистка говорила, что считает слово "патриотизм" бесчувственным, а ее фраза про США была вырвана из контекста. На самом деле, рассказала Волкова, речь в беседе шла совершенно не о том, что все подумали.