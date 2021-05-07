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19:28   7 Мая 2021
Политика

Госдеп США признал, что действия Вашингтона подрывали миропорядок

Госдеп США признал, что действия Вашингтона подрывали миропорядок

Некоторые действия Вашингтона подрывали основанный на правилах миропорядок, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По словам политика, ряд действий Америки, которые были совершены в последние годы, подорвали веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил.

"Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и США", — заявил Блинкен на заседании Совбеза ООН.

Некоторые шаги Вашингтона заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли США установленному миропорядку, подчеркнул политик. Он отметил, что при администрации Джо Байдена Америка возвращается к "многосторонней работе" с международным сообществом.

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