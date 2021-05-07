Байден планирует встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры непременно состоятся в июне. Однако точная дата мероприятия Байдену пока неизвестна.

Стоит отметить, что отношения между Россией и США существенно ухудшились после неосторожного высказывания Байдена в адрес Путина. После этого Кремль отозвал своего посла из Вашингтона для дальнейших консультаций.