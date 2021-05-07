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19:24   7 Мая 2021
Политика

Байден планирует встретиться с Путиным в июне

Байден планирует встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры непременно состоятся в июне. Однако точная дата мероприятия Байдену пока неизвестна.

Стоит отметить, что отношения между Россией и США существенно ухудшились после неосторожного высказывания Байдена в адрес Путина. После этого Кремль отозвал своего посла из Вашингтона для дальнейших консультаций.

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