Любимый диктор Сталина и личный враг Гитлера: как Левитан стал голосом Победы

В День радио вспоминаем историю Юрия Левитана. Еще мальчиком Юдка отличался очень выразительным голосом — его даже прозвали Трубой во дворе.

Еще мальчиком Юдка отличался особенным, очень выразительным голосом — его даже прозвали Трубой во дворе. Кто знал, что через пару десятков лет сын еврейского портного из Владимирской области станет тем самым Юрием Левитаном — голосом СССР, любимым диктором Иосифа Сталина и вестником победы в Великой Отечественной войне.

А пока ничего не подозревающий 17-летний Юрий едет из Владимира в Москву, чтобы поступить в кинотехникум ради актерской карьеры. Подвел окающий владимирский говор: члены приемной комиссии его засмеяли. Но Юрий не сдался, а следуя за мечтой устроился фактически на должность уборщика в Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию.

Ему очень хотелось стать актером, но получилось диктором. Уникальный голос подкупал даже профессионалов, и Левитана допустили к микрофону в качестве стажера. Но с одним условием: постоянные тренировки. Юрий очень старался — читал свои тексты стоя вниз головой, а сложные слова отчеканивал на ночных побудках.

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан читает сводку «От Советского Информбюро». Вторая мировая. 1940-е. pic.twitter.com/Ma7rDd5fvl — Исторические Фото (@HistoryFoto) May 8, 2017

«Внимание! Говорит Москва!»

Как оказалось, Левитан готовился не зря. Зимой 1934 года Сталин, готовивший доклад к очередному съезду ВКП(б) поздно ночью, услышал его впервые. Будучи стажером на радио, Юрий диктовал текст передовицы нового номера газеты «Правда» во время ночной технической трансляции, но вождя народов юный талант покорил. Генсек захотел, чтобы подготовленный им доклад озвучил по радио именно этот молодой человек.

После первого прочтения доклада для партийного съезда 19-летний Левитан становится главным диктором страны. В уникальный голос вслушивался буквально каждый советский человек: «Внимание! Говорит Москва!» — значит, скажут что-то важное.

«Заявление Советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие», — с этих слов Левитана по радио началась для всего советского народа Великая отечественная война.

Злейший враг Гитлера

Если в СССР голос Левитана стал символом борьбы с захватчиками, то в нацистском руководстве, предсказуемо, диктора ненавидели. Адольфа Гитлера морально уничтожал тот факт, что советский еврей стал мощным информационным оружием, поддерживая дух измученных войной сограждан и распаляя их волю к сопротивлению и победе уверенным басом.

Но убийство Левитана казалось фашистской верхушке слишком легким путем. В первые дни обороны СССР, когда в Берлине самонадеянно рассчитывали на быстрый захват страны, Йозеф Геббельс предложил Гитлеру сделать так, чтобы весть о победе нацистов озвучил советским жителям именно Левитан. Возникает изощренная идея похитить диктора.

После мощного сопротивления советских войск Гитлер в бешенстве отдал приказ о срочном уничтожении Левитана, объявив его личным врагом. Обезумевший диктатор назначил за убийство Юрия колоссальную награду — до 100 000 марок! С этой целью в штабе командования даже разрабатывались планы. Но советское руководство прекрасно осознавало, какую ценность Левитан представляет для советского народа, а потому к диктору приставлена круглосуточная охрана.

«8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, завершилась! Германия полностью разгромлена! Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы! Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!» — услышала страна в День Победы.

Диктор сталинской эпохи

Символично, но любимый диктор Сталина недолго пробыл на радио после его смерти. Новость о кончине генсека объявлял людям именно Левитан, как и известие о запуске искусственного спутника Земли и полете в космос Юрия Гагарина. Он еще оставался самым популярным диктором страны, но на радио появлялся все реже.

По одной версии, советское руководство решило, что голос Левитана ассоциировался у граждан с трагическим военным временем (на этом настаивает сын бывшего генсека Сергей Хрущев). По другой версии, диктора невзлюбил новый лидер Советского Союза Никита Хрущев, взявший курс на десталинизацию — а профессиональный путь Левитана был неразрывно связан с вождем народов.

Впрочем, Юрий до конца жизни оставался уважаемым и самым известным в СССР диктором: озвучивал фильмы, посвященные войне, обучал новое поколение профессионалов на радио. А его голос, будто пронесшийся радиоволнами через поколения, уже никогда не сотрется из истории страны.