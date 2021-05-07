Ветеран ВОВ Василий Акимов стал почетным гостем на параде паровозов в Петербурге

Память советских железнодорожников почтили в ходе мероприятия, организованного Октябрьской железной дорогой. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Василий Акимов.

Память советских железнодорожников почтили в ходе мероприятия, организованного Октябрьской железной дорогой. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Василий Акимов.

Октябрьская железная дорога провела памятное мероприятие в преддверии Дня Победы. Оно было организовано на Витебском вокзале Санкт-Петербурга. В память о советских железнодорожниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, была создана динамическая экспозиция, в которой были выставлены легендарные паровозы Ов324, Эр796-46 и послевоенный П36-0032.

Почетным гостем "парада паровозов" стал Василий Акимов — ветеран Великой Отечественной войны, всю жизнь проработавший на Октябрьской ЖД. Он поделился рассказом о рабочих буднях на передовой. Выступая с напутственным словом к представителям молодого поколения, ветеран пожелал навечно сохранить память о героизме народа.

Петербуржцам не только продемонстрировали паровозы времен войны, но и показали несколько театральных зарисовок. Они воссоздали моменты встречи эшелонов, прибывающих в город во время и после войны.