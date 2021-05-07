Вакцину китайского производителя Sinopharm одобрили для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm для экстренного применения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm для экстренного применения.

Это позволит ускорить процедуру одобрения данного препарата регулирующими органами других государств. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Вакцинироваться Sinopharm рекомендуют людям старше 18 лет. Две дозы вводятся с разницей в три-четыре недели. По оценкам специалистов, эффективность китайского препарата для людей с симптомами коронавируса и госпитализированных больных составляет 79%.