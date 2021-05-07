Дипломат Мешков во Франции возложил цветы к памятнику русским участникам Сопротивления

Церемонию возложения цветов к памятнику русским участникам французского движения Сопротивления в честь 76-й годовщины Победы над нацизмом посетил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Церемонию возложения цветов к памятнику русским участникам французского движения Сопротивления в честь 76-й годовщины Победы над нацизмом посетил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Мероприятие состоялось на парижском кладбище Пер-Лашез, где установлен памятник. По словам дипломата, этот день является особым для всех людей, которые помнят о том героическом подвиге.

Российский посол отметил, что русские бойцы французского Сопротивления, с одной стороны, считали "честью защищать и освобождать Францию". С другой — они сражались ради своего государства, за которое были готовы отдать жизни, отметил Мешков.